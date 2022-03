Zwyżka cen ropy naftowej na początku nowego tygodnia

Notowania ropy naftowej zakończyły poprzedni tydzień wzrostowym akcentem, a dzisiaj rozpoczynają nowy tydzień również od zwyżki. W przypadku ropy gatunku Brent, cena powróciła ponad poziom 110 USD za baryłkę do okolic 112 USD za baryłkę, natomiast dla ropy WTI są to poziomy przekraczające 107 USD za baryłkę.

Główną przyczyną powrotu cen ropy naftowej do zwyżek są spekulacje na temat możliwego wprowadzenia sankcji dotyczących importu ropy naftowej z Rosji także przez Unię Europejską. Po wprowadzeniu obostrzeń w USA, administracja amerykańska naciska na Europę, aby również dotkliwie ukarać Rosję za inwazję na Ukrainę. W tym tygodniu te naciski z pewnością się zwiększą, bowiem prezydent USA, Joe Biden, ma zamiar odwiedzić Brukselę, by wziąć udział w trzech kluczowych spotkaniach: szczycie państw NATO, spotkaniu z przedstawicielami władz Unii Europejskiej oraz szczycie krajów G7. Są one zaplanowane na czwartek.