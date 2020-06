Zwyżki cen ropy naftowej przed spotkaniem OPEC+

Wstępnie zaplanowane na czwartek wirtualne spotkanie państw OPEC+ najprawdopodobniej będzie najważniejszym wydarzeniem bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej. Na razie 4 czerwca wciąż nie jest sztywnym terminem rozmów, jednak wiele wskazuje na to, że odbędą się one jeszcze w bieżącym tygodniu.

Czego można spodziewać się po krajach OPEC+? Z pewnością ocenione zostanie zaangażowanie poszczególnych państw w dotychczasową realizację cięć produkcji. Jednak kluczowym zagadnieniem poruszanym podczas rozmów ma być potencjalne przedłużenie dotychczasowych, znacząco obniżonych limitów produkcji na kolejne miesiące.

Kraje OPEC+ są zdeterminowane do tego, aby walczyć z utrzymującą się wciąż ogromną nadwyżką na globalnym rynku ropy naftowej. Ze względu na fakt, że sytuacja na rynku ropy nadal jest trudna, przedłużenie rekordowych cięć produkcji wydaje się bardzo prawdopodobne. Bazowy scenariusz zakłada, że cięcia wynoszące 9,7 mln baryłek dziennie – które na razie zostały ustalone na maj i czerwiec – mogą zostać wprowadzone także w lipcu i sierpniu.



Gdyby te informacje się potwierdziły, to stanowiłyby one wsparcie do dalszych zwyżek notowań ropy naftowej. Jednak potencjał do kontynuacji wzrostów staje się coraz mniejszy. W krótkoterminowej perspektywie, zwyżka cen ropy naftowej będzie trudna do utrzymania bez informacji o stopniowym zmniejszaniu się nadwyżki na światowym rynku ropy, oraz obniżaniu się zapasów.