Bank of America pobił w czwartek szacunki rynku dotyczące zysku za trzeci kwartał, ponieważ uwolnił rezerwy o wartości 1,1 mld USD. Odnotował także silny wzrost pożyczek i prowizji z pośrednictwa w handlu akcjami, pisze Reuters.

Zysk netto banku wzrósł w trzecim kwartale z 4,44 mld USD (0,51 USD na akcję) do 7,26 mld USD (0,85 USD na akcję) w ujęciu rocznym. Analitycy ankietowani przez Refinitv spodziewali się zysku na poziomie 0,71 USD na akcję.

Przychody jednostki inwestycyjnej Bank of America wzrosły o 33 proc. rok do roku. Marzą odsetkowa, kluczowy miernik tego, ile banki zarabiają na pożyczkach, wzrosła o prawie 10 proc. do 11,09 mld USD. Na wyniki miało wpływ także uwolnienie pandemicznych rezerw w kwocie 1,1 mld USD.

“Wzrost depozytów był silny, a salda kredytów rosły drugi kwartał z rzędu, co doprowadziło do zwiększenia marży nawet przy niskich stopach procentowych” - powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Brian Moynihan.