Bank of China, czwarty pod względem wielkości aktywów bank w Chinach, odnotował w pierwszym półroczu wzrost zysku netto o 11,8 proc. rok do roku. To największy skok od 2013 roku, pisze Reuters.

Bank of China poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zarobił 112,8 mld juanów (ok. 17,44 mld USD). W analogicznym okresie ubiegłego roku zysk był o 11,8 proc. niższy i wyniósł 100,9 mld juanów (ok. 15,6 mld USD).