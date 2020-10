Samar: we wrześniu zarejestrowano w Polsce 9,3 proc. więcej aut niż przed rokiem

We wrześniu br. zarejestrowano w Polsce 43 222 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 9,45 proc. więcej niż przed rokiem - podał w piętek Samar. Od początku 2020 r zarejestrowano 335 471 aut, czyli mniej o 27,37 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.