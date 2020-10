Zysk Grupy Orlen w trzecim kwartale wyniósł 688 mln zł

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 148 mln zł zysk Grupy Orlen osiągnął w trzecim kwartale br. 688 mln zł i był niższy o 578 mln zł rok do roku – poinformował w czwartek PKN Orlen prezentując skonsolidowany raport kwartalny koncernu.

PKN Orlen ocenił, iż „w historycznie najtrudniejszym otoczeniu makroekonomicznym dla branży rafineryjnej osiągnął solidne wyniki finansowe”. „EBITDA LIFO spółki w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 2 mld zł, a zysk netto 0,7 mld zł. Był to głównie efekt wysokich wyników operacyjnych w segmencie Energetyki i Detalu, które łącznie w tym okresie poprawiły wynik EBITDA LIFO o blisko 0,6 mld zł w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego” – przekazał koncern.



PKN Orlen podkreślił, że „koncern utrzymuje stabilną sytuację płynnościową dywersyfikując źródła finansowania na działania inwestycyjne, w tym: modernizację rafinerii, rozbudowę i unowocześnienie petrochemii, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej oraz rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania”. „Jako pierwszy koncern paliwowy w Europie Środkowej zadeklarował redukcję emisji CO2 z obecnych aktywów downstream (rafineria, petrochemia, energetyka – PAP) o 20 proc. oraz ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku” – zaznaczył PKN Orlen. Spółka zapowiedziała, że „jednym ze źródeł finansowania tego programu będą obligacje z elementami ESG, które koncern planuje wyemitować jeszcze w tym roku”.



„Dywersyfikacja obszarów działalności przez PKN Orlen umożliwia wypracowanie stabilnych wyników finansowych i dalszy zrównoważony rozwój” – powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowej informacji prasowej koncernu.



Jak zauważył, PKN Orlen i jego grupa kapitałowa dostosowują się do zmieniających się trendów poprzez intensywny rozwój segmentów petrochemicznego, detalicznego, a zwłaszcza energetycznego. „To właśnie ten ostatni obszar, który w ostatnich latach ulegał istotnym zmianom, miał ogromny wpływ na wytrzymałość wyniku PKN Orlen w tym trudnym kwartale” – oświadczy Obajtek.



Dodał, iż to potwierdza, że przejęcie Grupy Energa było dobrym, w pełni uzasadnionym biznesowo posunięciem. „W celu uzyskania pełni synergii w Grupie, dążymy do przejęcia 100 proc. akcji Energii. To pozwoli na pełną integrację aktywów i wygenerowania dodatkowych korzyści dla naszych akcjonariuszy” – podkreślił prezes PKN Orlen.



Koncern poinformował, że „ujęcie Grupy Energa w konsolidacji Grupy Orlen zwiększyło wyniki Segmentu Energetyki w trzecim kwartale o 486 mln zł”. Podał, iż łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2020 r. 3.246 MWe, w tym 1.436 MWe przypadało na Grupę Energa.



PKN Orlen przekazał w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, że po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 91 mln zł, zysk Grupy Orlen za dziewięć miesięcy 2020 r. osiągnął 2 mld 428 mln zł i był niższy o 1 mld 288 mln zł rok do roku.