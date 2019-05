Zysk grupy Tauron w I kw. wyniósł 525 mln zł

Zysk grupy Tauron w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 525 mln zł wobec prawie 637 mln zł zysku przed rokiem, podała w poniedziałek spółka w komunikacie prasowym.

Dodano, że przychody grupy Tauron wzrosły do 5,3 mld zł, tj. o 15 proc. rok do roku. "Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim konsekwencją uzyskiwania wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej" - podała spółka.



Zysk grupy Tauron w I kw. br. wyniósł 525 mln zł wobec blisko 637 mln zł w analogicznym okresie roku 2018, jest to spadek o 18 proc. rok do roku. Marża zysku w tym roku wyniosła 9,9 proc. wobec 13,7 proc. w analogicznym okresie 2018 roku - podano.



Wynik EBITDA spółki po pierwszym kwartale br. wyniósł ponad 1,2 mld zł, wobec ponad 1,3 w analogicznym okresie roku 2018. Marża EBITDA wyniosła w 2019 r. 22,8 proc. wobec 28,6 proc. w tym samym okresie roku 2018.



W komunikacie wskazano, że nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 727 mln zł i były wyższe o 20 proc. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2018 roku (606 mln zł).



Grupa poinformowała, że na koniec marca 2019 r. zobowiązania finansowe netto wzrosły do poziomu 10,2 mld zł, tj. o 8 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r.



"W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, które były wyższe od oczekiwanych przez rynek – powiedział, cytowany w komunikacie prezes zarządu grupy Tauron, Filip Grzegorczyk. "Nasza największa inwestycja, blok o mocy 910 MW w Jaworznie, znajduje się w końcowej fazie realizacji. "Na koniec pierwszego kwartału zaawansowanie tego projektu przekroczyło 90 proc. Blok będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska i pozwoli wyłączyć z eksploatacji nasze najstarsze jednostki wytwórcze" - dodał.



Cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu grupy Tauron ds. finansów Marek Wadowski podkreślił, że sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. "Mamy zagwarantowane finansowanie na poziomie 4,6 mld zł. Nasza kondycja finansowa i płynnościowa została oceniona przez agencję ratingową Fitch, która potwierdziła długoterminowy rating na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną" - dodał.



W komunikacie czytamy ponadto, że w pierwszym kwartale 2019 r. spółka wyprodukowała 3,8 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (3,9 TWh). "Zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej oraz wysokiej generacji energii ze źródeł wiatrowych" - podano.



Spółka poinformowała, że w I kwartale Tauron przyłączył do swojej sieci dystrybucyjnej 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy blisko 35 MW, czyli ponad dwa razy większej niż rok wcześniej.