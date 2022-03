Zysk netto Grupy Energa wyniósł w 2021 r. ponad 0,9 mld zł

Jak czytamy w raporcie rocznym spółki, Grupa Energa osiągnęła w 2021 roku rekordowy wynik EBITDA 2,4 mld zł, który wzrósł o blisko 18 proc. rdr.

Przychody na poziomie 13,7 mld zł były wyższe o 10 proc. rdr, a zysk netto wyniósł ponad 0,9 mld zł - podała spółka. Dodano, że roczne nakłady inwestycyjne wrosły o 22 proc. rdr do poziomu 2,1 mld zł.

Jak podkreśliła, cytowana w raporcie, prezes Energi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, przełożyło się to m.in. na kluczowe inwestycje w linie dystrybucyjne, w tym modernizację do standardu smart grid (inteligentnej sieci - PAP). "Od tych działań zależy m.in. rozbudowa możliwości przyłączeniowych zdolnych sprostać powstającym nowym mocom OZE – zarówno dużym, komercyjnym aktywom, jak i rozproszonej energetyce prosumenckiej" - wskazała.

Dodała, że Grupa inwestowała też w nowe źródła odnawialne.

Przypomniała, że 2021 rok był pierwszym w pełni raportowanym po konsolidacji Grupy Energa z PKN Orlen. "Przede wszystkim dostosowaliśmy plany rozwoju Energi do +Strategii Grupy Kapitałowej Orlen do 2030 roku+. Zintensyfikowaliśmy strategiczne kierunki rozwoju ku nisko- i zeroemisyjnym źródłom wytwórczym oraz ku dalszej rozbudowie i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Efektem tego było zarówno przyjęcie zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych, jak też rozpisanego do końca bieżącej dekady Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa" - zaznaczyła Waksmundzka-Olejniczak.

Poinformowała, w latach 2021-2030 nakłady inwestycyjne Grupy Energa wyniosą łącznie ok. 31,5 mld zł, z czego ok. 13,6 mld zł przeznaczone zostanie na inwestycje w Linii Biznesowej Wytwarzanie.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Spółka ma 3,2 mln klientów, a jej akcje od grudnia 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.