Zysk netto Grupy PGE w I półroczu wyniósł 2,72 mld zł

Grupa Kapitałowa PGE osiągnęła w I półroczu 2021 zysk netto na poziomie 2,7 mld zł wobec 637 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała we wtorek spółka. Nakłady inwestycyjne Grupy PGE wyniosły w tym czasie 2,2 mld zł i były o 0,3 mld zł niższe rdr.

Jak podała spółka w komunikacie, wynik jest pochodną dobrych wyników operacyjnych, zdarzeń jednorazowych na poziomie EBITDA, na które wpłynęło głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej na kwotę 932 mln zł, odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej na kwotę 40 mln zł oraz rozpoznania w przychodach finansowych sprzedaży 50 proc. udziałów w projektach offshore w wysokości 324 mln zł.

"Cieszy nas dobry wynik finansowy, który jest efektem prowadzonej restrukturyzacji działalności grupy" - wskazał cytowany w komunikacie prezes PGE Wojciech Dąbrowski. "Musimy jednak pamiętać, że wynika on również z szeregu czynników jednorazowych, jak rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej, czy nadspodziewanie korzystnych warunków rynkowych, takich jak m.in. spadek importu energii elektrycznej do Polski i silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku dynamicznego wzrostu gospodarczego po okresie epidemii" - dodał.

Jak ocenił, pozwoliły one oddalić o kilka miesięcy problemy dla energetyki nadchodzące wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2.

Spółka podała, że zysk operacyjny grupy PGE wyniósł w I półroczu 3 mld 158 mln zł wobec 271 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 5.254 mln zł, co oznacza wzrost o 87 proc. rdr. EBITDA powtarzalna wzrosła o 38 proc. do 4,29 mld zł - czytamy w komunikacie.

Dodano, że nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2021 r. osiągnęły wartość 2,2 mld zł i były o 0,3 mld zł niższe rok do roku. "Wzrost inwestycji nastąpił w segmencie Energetyki Konwencjonalnej głównie ze względu na nakłady na budowę dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra. Spadek nakładów widoczny był w segmencie Energetyki Odnawialnej ponieważ w II kwartale 2020 r. realizowane były farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II" - podano.

Spółka podała, że poziom zadłużenia netto wyniósł 5,9 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł w stosunku do IV kwartału 2020 r. oraz spadek o 3,5 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r.