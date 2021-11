Zysk Zalando, niemieckiego sklepu internetowego z odzieżą, był w trzecim kwartale niższy niż w ubiegłym roku. Platforma e-commerce w tym okresie oferowała klientom liczne zniżki, aby zatrzymać ich przy sobie po ponownym otwarciu sklepów stacjonarnych, pisze Reuters.

Zalando dodało, że ciepła pogoda we wrześniu ograniczyła zainteresowanie kolekcją jesienno-zimową sprzedawaną w pełnej cenie i zwiększyła sprzedaż przecenionej odzieży wiosenno-letniej.

Wraz ze spadkiem temperatur w październiku największa europejska platforma e-commerce z branży modowej odnotowała wzrost popytu. “Mamy za sobą bardzo dobry początek czwartego kwartału” - powiedział dyrektor finansowy David Schroeder.

Zalando poinformowało, że jego skorygowany zysk operacyjny za trzeci kwartał spadł rok do roku ze 118 do 9,8 mln EUR. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 23 proc. do 2,3 mld EUR i były nieco wyższe od szacunków analityków opiewających na 2,24 mld EUR.

Platforma e-commerce utrzymała dotychczasową prognozę wzrostu całorocznej sprzedaży o 26-31 proc. do 10,1-10,5 mld EUR. Zysk operacyjny ma znaleźć się w górnej części przedziału od 400 do 475 mln EUR.