Zyska: chcemy uznać niektóre biogazownie za inwestycje celu publicznego

Wiceszef resortu klimatu i środowiska, który w poniedziałek uczestniczył w konferencji Europower podkreślił, że biogazownie i biometanownie powinny w większym stopniu stanowić źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Adobe Stock

"Przygotowaliśmy system wsparcia, pomocy publicznej dla projektów biometanowych. Chcemy uznać biogazownie, które będą budowane na składowiskach odpadów i przy oczyszczalniach ścieków, jako inwestycje celu publicznego, skracając ścieżkę inwestycyjną, zmniejszając obostrzenia administracyjne, środowiskowe, gdyż te miejsca mają opracowane dokumenty związane z oddziaływaniem na środowisko" - powiedział Zyska.

Wiceminister zwrócił uwagę, że Polska ma bardzo duży potencjał jeśli chodzi o produkcję biogazu. Jak podkreślił rocznie może być to 13-15 mld m sześć. biogazu, czyli 8 mld m sześć. czystego biometanu.

Zyska sprzeciwił się również twierdzeniu, jakoby obecny rząd, zablokował odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce. "Jest wręcz odwrotnie. Nigdy w historii tak dynamicznie się nie rozwijały, nigdy też nie było takich stabilnych regulacji" - zaznaczył.

Wiceminister wymieniał, że gdyby nie interwencja rządu, to w 2016 r. cały sektor biogazu zbankrutowałby, gdyby nie wprowadzono tzw. błękitnych certyfikatów, które uspokoiły sytuację na rynku. Przypomniał ponadto, że podczas gdy w 2015 r. moc zainstalowana w OZE wynosiła 7 GW, to obecnie jest to już 21 GW. Instalacje prosumenckie, to z kolei 8 GW zainstalowanej mocy.

Odnosząc się do energetyki wiatrowej, to przyznał, że inwestycje w wiatraki na lądzie spowolniły po ustawie 10H (tzw. ustawa odległościowa określająca w jakiej odległości od zabudowań mogą wiatraki powstawać). Zyska zwrócił jednak uwagę, że w 2015 r. w wiatr na lądzie to było 4,9 GW zainstalowanej mocy, a dziś jest to 7,6 GW. W 2025 r. będzie to z kolei 11 GW.

Zyska przypomniał, że inwestycje dotyczyć będą także morskiej energetyki wiatrowej.

Przedstawiciel MKiŚ ocenił ponadto, że "ma pewność", iż projekt ustawy liberalizującej zasadę 10H zostanie ostatecznie przyjęty. Rząd na początku lipca przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Przepisy te stanowią kompromis pomiędzy możliwością rozwoju energetyki wiatrowej a potrzebami lokalnych społeczności - podkreślono.

Nowe przepisy zakładają, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Utrzymana ma także zostać podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd - obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej).

Wiceminister przypomniał również, że przygotowywany jest ponadto projekt ustawy dot. elektrowni szczytowo-pompowych.

"Generalnie to jest dobry czas dla rozwoju OZE. Rośnie świadomość i akceptowalność rozwoju tych źródeł przez społeczeństwo. Konkurencyjność gospodarki światowej wymusza na nas większy udział OZE, która będzie zasilać przemysł, mniejsze firmy i odbiorców indywidulanych" - zaznaczył wiceminister.