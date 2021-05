Kanadyjski Bombardier poinformował w czwartek o 43-procentowy wzroście zysku za pierwszy kwartał roku. To zasługa rosnącego zainteresowania prywatnymi samolotami biznesowymi, pisze Reuters.

Skorygowane zyski EBITDA Bombardiera za pierwszy kwartał wzrosły rok do roku o 43 proc. - z 86 do ​​123 mln USD. Przychody ze sprzedaży odrzutowców biznesowych zwiększyły się z kolei o 18 proc. do 1,3 mld USD.