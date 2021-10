Zyski chińskich firm przemysłowych rosły we wrześniu

Pomimo presji inflacyjnej i wąskich gardeł w łańcuchach dostaw, tempo wzrostu zysków chińskich firm przemysłowych rosło we wrześniu w szybszym tempie niż miesiąc wcześniej, pisze Reuters.

Zyski firm przemysłowych wzrosły we wrześniu o 16,3 proc. rok do roku do 738,74 mld juanów (115,72 mld USD) - podał w środę urząd statystyczny. W sierpniu odnotowano wzrost na poziomie 10,1 proc.