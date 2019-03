Zyski chińskich spółek przemysłowych spadły najmocniej od 2011 r.

W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. chińskie firmy przemysłowe odnotowały największy spadek zysków od końca 2011 r. To skutek rosnącej presji ze strony spowolnienia popytu w kraju i za granicą, które odbijają się na prowadzonej działalności, informuje Reuters.

Gwałtowny spadek zysków sugeruje dalsze kłopoty dla drugiej co do wielkości gospodarki świata, która w ubiegłym roku rozwijała się w najwolniejszym tempie od prawie trzech dekad. Zyski wygenerowane przez chińskie firmy przemysłowe w okresie styczeń-luty 2019 r. spadły aż o 14,0 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 708,01 mld juanów (105,5 mld USD), wynika z zaprezentowanych w środę danych przez Narodowe Biuro Statystyki (NBS). To największy spadek, odkąd agencja Reuters rozpoczął prowadzenie rejestrów w październiku 2011 r. Odczyt dotyczy połączonych danych...