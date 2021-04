Zyski amerykańskiego koncernu farmaceutycznego za pierwszy kwartał okazały się niższe od oczekiwań analityków. Firma postanowiła także zmniejszyć swoje całoroczne prognozy. To efekt upowszechnienia szczepionek przeciwko COVID-19 i mniejszego zapotrzebowania na medykamenty do leczenia objawowego, pisze Reuters.

Sprzedaż produkowanego przez Eli Lilly leku zawierającego przeciwciała COVID-19, bamlaniwimabu, spowolniła po tym, gdy rząd USA w zeszłym miesiącu zaprzestał jego dystrybucji jako samodzielnego medykamentu. To efekt obaw, że może on nie być skuteczny w przypadku nowych wariantów koronawirusa.

Koncern w pierwszym kwartale zarobił na wszystkich oferowanych przez siebie terapiach objawowych 810,1 mln USD. Analitycy szacowali, że będzie to 985 mln USD. Obecnie firma spodziewa się skorygowanych rocznych zysków w wysokości od 7,80 do 8 USD na akcję. Wcześniejsza prognoza zakładała, że znajdą się one w przedziale od 7,75 do 8,40 USD na akcję.

W kwartale zakończonym 31 marca zysk netto Eli Lilly spadł o 7 proc. do 1,36 mld USD, czyli 1,49 USD na akcję. Z wyłączeniem pozycji, firma zarobiła 1,87 USD na akcję, o 26 centów mniej niż oczekiwali analitycy.