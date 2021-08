Zyski firm z całego świata zmaleją o 8 proc. w III kwartale

Globalne zyski korporacyjne w trzecim kwartale prawdopodobnie spadną po raz pierwszy od 18 miesięcy po rekordowych danych z okresu kwiecień-czerwiec, wynika z wyliczeń Reutersa.

Masowy bodziec fiskalny wspierający ożywienie gospodarcze i poluzowanie ograniczeń związanych z pandemią wygenerowały wysoki popyt konsumpcyjny w drugim kwartale.

– Firmy zmagające się z zakłóceniami dostaw i spadającymi zapasami podniosły ceny - powiedział James Solloway, główny strateg rynkowy w SEI. Jego zdaniem dalszy spadek stóp procentowych może ograniczyć rentowność amerykańskich banków.

To pomogło zwiększyć łączne zyski netto 2542 globalnych firm o kapitalizacji rynkowej co najmniej 1 mld USD do rekordowego poziomu 734 mld USD w kwartale zakończonym w czerwcu, jak wynika z analizy Reutersa na podstawie danych Refinitiv.

Jednak szacuje się, że zyski spadną średnio o 8 proc. do 678,2 mld USD w kwartale lipiec-wrzesień.

Produkcja fabryczna w Chinach i wzrost sprzedaży detalicznej gwałtownie spadły w lipcu. Powodem są nowe ogniska epidemii oraz powodzie, które zakłóciły działalność gospodarczą. Dodatkowo trwający od miesięcy niedobór chipów półprzewodnikowych zmusił producentów samochodów do cięcia produkcji.