Długoterminowy dług Włoch ustanowił we wtorek nowe rekordy. Rentowność obligacji rządowych znalazła się na najniższych poziomach w historii. Eksperci podkreślają, że obserwowany jest duży popyt na dług krajów z peryferii strefy euro, informuje Reuters.

W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z wzmocnieniem rynku długu w Europie, co należy wiązać z oczekiwaniem na dalsze stymulacje ze strony Europejskiego Banku Centralnego.

Podczas wtorkowej aukcji Włochy sprzedały obligacje o wartości 7,5 mld EUR, przy czym papiery o trzyletnim terminie zapadalności miały rentowność -0,14 proc. zaś w przypadku 10-latek zysk spadł do 0,656 proc., a realna rentowność po uwzględnieniu inflacji zbliżyła się do 0 proc. W obu przypadkach są to rekordowo niskie wartości.

Spread w stosunku do benchmarkowych niemieckich 10-letnich bundów wyniósł około 120 pkt bazowych po tym jak w poniedziałek zszedł do 117 pb, co jest poziomem po raz ostatni notowanym w maju 2018 r.

Nominalne rentowności 10-letnich obligacji Hiszpanii i Portugalii, które również zbliżyły się do 0 proc. utrzymały się blisko najniższych poziomów od miesięcy.