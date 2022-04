Amerykańskie firmy podnoszą masowo płace

Powołując się na najnowszy raport opracowany przez National Association for Business Economics, agencja podkreśla również, że udział ankietowanych zgłaszających wzrost kosztów materiałów podskoczył do najwyższego od czasu pierwszego zadania pytania w 1984 r. Co istotne, blisko 71 proc. badanych firm spodziewa się dalszego wzrostu kosztów w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Badanie wskazuje przy tym, że większości firm udaje się przenosić koszty na konsumentów. Odsetek ten wynosi około 60 proc. przy czym, w przypadku 45 proc. firm dotyczy przeniesienia części kosztów, zaś w 15-proc. całości lub niemal całości.

Do tego, niemal połowa ankietowanych spodziewa się, że ich firmy podniosą ceny w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Warty zaakcentowania jest spory optymizm amerykańskich firm. Badani przewidują, że sprzedaż w ich firmach utrzyma się na wysokim poziomie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a prawie połowa ocenia, że szanse na recesję w nadchodzącym roku wynoszą co najwyżej 25 proc. Natomiast około 13 proc. wycenia takie ryzyko na powyżej 50 proc.