Best Buy obniża tegoroczną prognozę zysku

Best Buy przewiduje, że skorygowany zysk na akcję w bieżącym roku obrotowym wyniesie od 8,40 do 9 USD. Poprzednia prognoza zakładała wartości od 8,85 do 9,15 USD.

– Warunki makroekonomiczne pogorszyły się od czasu przedstawienia poprzedniej prognozy. W pierwszym kwartale sprzedaż była nieco niższa niż oczekiwaliśmy. Tendencja ta utrzymuje się w II kwartale, w związku z czym rewidujemy nasze oczekiwania dotyczące całorocznego poziomu zysku – powiedziała prezes Best Buy, Corie Barry.

Po godzinie 16:00 notowane na giełdzie w Nowym Jorku akcje Best Buy drożeją o 2,41 proc. do 74,39 USD.