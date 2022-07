DOKI w Gdańsku – paleta inwestycyjnych możliwości

Centrum Gdańska to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w Polsce. Przywracana w nim do życia dzielnica – Młode Miasto, w najbliższych latach stanie się jedną z wizytówek aglomeracji, podobnie jak ma to miejsce w innych portowych miastach Europy.

DOKI to wielofunkcyjna inwestycja w śródmieściu Gdańska, powstająca na postoczniownych, historycznie znaczących terenach, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności. Znajdzie się tu mieszkaniowy kwartał zabudowy – DOKI Living, realizowany przez Euro Styl z Grupy Dom Development. Zaprojektowano tam ponad 1000 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, a w parterach budynków ponad 100 lokali usługowych. Tuż obok, w rewitalizowanym zabytkowym gmachu MONTOWNI – dawnej montażowni łodzi podwodnych, powstanie 114 unikatowych loftów serwisowanych, które są produktem inwestycyjnym o charakterze hotelowym.

– Duży wybór mieszkań i lokali usługowych w DOKI Living oraz wyjątkowy produkt, jakim są zabytkowe lofty serwisowane z obsługą profesjonalnego operatora należącego do naszej Grupy Kapitałowej, tworzą szeroką paletę możliwości inwestycyjnych – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Mieszkanie i lokal w centrum Gdańska

DOKI Living to ponad 1000 komfortowych apartamentów. Aby zapewnić mieszkańcom spokój i większą kameralność, zostały one wyniesione nad lokale usługowe w parterach, co w połączeniu z wysokim standardem wykończenia i funkcjonalnością czyni to miejsce wyjątkowym. Mieszkania na pierwszych piętrach mają zaprojektowane prywatne, przydomowe ogródki oraz dostępne wyłącznie dla mieszkańców kameralne, zielone patia sprzyjające sąsiedzkiej integracji. Balkony, loggie i tarasy na wyższych kondygnacjach zapewnią wyjątkowe widoki na Stare Miasto, baseny portowe czy charakterystyczne stoczniowe żurawie. W parterach budynków będzie ponad 100 lokali usługowych, w których znajdą się piekarnie, kawiarnie, bary, restauracje, małe sklepy czy różnego rodzaju usługi.

Euro Styl. DOKI. Przestrzeń wspólna z widokiem na stoczniowe żurawie (wiz)

– Lokale usługowe w inwestycji DOKI cieszą się dużym zainteresowaniem, bo tu kreujemy miasto. Mali i duzi inwestorzy oraz tzw. użytkownicy finalni (end-users) chętnie kupują lokale w centrum Gdańska, bo to dobry pomysł na ochronę kapitału w mniej stabilnych czasach. Coraz więcej indywidualnych osób decyduje się na taki zakup, by zarabiać na komercyjnym najmie lokalu – dodaje Magdalena Reńska.

Lofty dla koneserów inwestowania

MONTOWNIA powstaje w unikatowym architektonicznie, pochodzącym z lat 30. XX wieku zabytkowym budynku montażowni części do łodzi podwodnych. Znajdzie się w niej 114 loftów serwisowanych, zajmujący 2,7 tys. m kw. food hall oraz centrum konferencyjne. MONTOWNIA przyciągać będzie nie tylko mieszkańców DOKI Living, ale także bliższej i dalszej okolicy, jak również turystów czy osoby przybywające do miasta w celach biznesowych. Lofty serwisowane w MONTOWNI to wygodne połączenie oferty hotelowej z niezależnością, którą dają funkcjonalnie zaprojektowane apartamenty z kompletnie wyposażonymi aneksami kuchennymi. Imponująca wysokość kondygnacji, sięgająca nawet ponad 5 metrów pozwoliła na stworzenie antresoli sypialnianych, dzięki temu w każdym apartamencie komfortowo wypocznie 4-6 osób.

Euro Styl. Rewitalizowany budynek MONTOWNI w Gdańsku (wiz.)

Do apartamentów prowadzić będzie przestronne lobby recepcyjne z 24-godzinną obsługą. Goście będą też mogli otworzyć apartament smartfonem bez konieczności korzystania z usług recepcji. W budynku znajdą się również przestrzenie wspólne dla gości, takie jak sala biznesowa, czytelnia i pokój zabaw dla dzieci. Ściany MONTOWNI zdobić będą unikatowe, wielkoformatowe zdjęcia w stoczniowym klimacie, których autorem jest Michał Szlaga, znany dokumentalista. Między kondygnacjami zawieszonych zostanie 17 efektownych obiektów świetlnych o wielkości od 2 do 9 metrów, zaprojektowanych przez uznanego artystę Tomasza Krupińskiego. Ich poszycie wykonane będzie z egzotycznych muszli placuna ephium, sprowadzonych na specjalne zamówienie z Filipin.

– Lofty serwisowane w MONTOWNI stanowią dla inwestorów unikatową możliwość nabycia zabytkowej nieruchomości w centrum Gdańska. Taki zakup jest niewątpliwie doskonałą lokatą kapitału i daje przyjemność posiadania wyjątkowej nieruchomości w swoim portfelu. Dodatkowo profesjonalna spółka operatorska zadba o maksymalne obłożenie apartamentów, a właściciel czerpać będzie proporcjonalne zyski z wynajmu całego obiektu, przy minimalnym zaangażowaniu własnego czasu – podsumowuje Magdalena Reńska.

Montownia powita pierwszych gości w kwietniu 2023 roku.