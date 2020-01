Duda zapowiada przekształcenie przemysłu energetycznego

Będziemy stopniowo przekształcali nasz przemysł energetyczny, bo chcemy chronić klimat, ale to się musi wszystko odbywać w systemie zasady sprawiedliwej transformacji tzn. z uwzględnieniem potrzeb społecznych - powiedział w rozmowie z RMF FM prezydent Andrzej Duda.

Prezydent pytany, czy dominującym tematem podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos były zmiany klimatu odpowiedział, że był to jeden z tematów. W kontekście przeciwdziałania zmian klimatu stwierdził, że dla niego na pierwszym miejscu są interesy Polski i społeczeństwa, ale z drugiej strony stara się patrzeć na ten temat "zdroworozsądkowo i pragmatycznie".



Prezydent wśród priorytetowych działań na rzecz ochrony klimatu w Polsce wymienił ograniczenie możliwości palenia w piecach i promowanie elektromobilności. "Ochrona klimatu to proces wieloletni, to wymaga potężnych zmian w naszym przemyśle energetycznym" - podkreślał.



Duda zaznaczył, że to nie Polska decydowała o tym, że ma energetykę opartą obecnie w głównej mierze na węglu, ale obecnie należy postawić na odnawialne źródła energii, w tym energię słoneczną oraz farmy wiatrowe. "Będziemy stopniowo przekształcali nasz przemysł energetyczny, bo chcemy w jak najmniejszym stopniu emitować CO2, a więc w jak największym stopniu chronić klimat, ale to się musi wszystko odbywać w systemie zasady sprawiedliwej transformacji tzn. z uwzględnieniem potrzeb społecznych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa społecznego, bo tutaj jest konieczne zachowanie miejsc pracy, jest konieczne, żeby nie uderzyć w portfele domowe rodzin, konieczne jest chronienie Polaków przed drastycznymi wzrostami cen energii" - mówił.



Wśród istotnych tematów rozmów w Davos prezydent wymienił też Inicjatywę Trójmorza, o której rozmawiał m.in. z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Przypomniał również o powołaniu podczas forum Rady Biznesu Trójmorza oraz o powstaniu wspólnego dla 100 największych spółek z obszaru Trójmorza indeksu giełdowego SSI. "Trójmorze zaczyna mieć walor światowy, nie tylko interesują się Trójmorzem USA, Chiny, ale jak widać też Międzynarodowy Fundusz Walutowy" - podkreślił.



Prezydent zaznaczył, że wiele rozmów odbył w kuluarach zarówno z przedstawicielami świata polityki, jak i biznesu. "Polskę widać w Davos wreszcie i to bardzo dobrze, bo jeśli mamy ambicję, chcemy się liczyć, być w międzynarodowych gremiach, mamy ambicję wejść do G20, to musimy się pokazywać, musimy być widoczni, musimy być ofensywni i to się dzieję" - podsumowywał Duda.



Tegoroczne jubileuszowe, bo 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbyło się pod hasłem "Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata". Corocznie w tym spotkaniu biorą udział światowi politycy, intelektualiści, dziennikarze i ludzie biznesu. Jak zapowiadano, do Davos przyjechać miało 3 tys. osób z 117 krajów, w tym 53 szefów państw lub rządów. Poza prezydentem Andrzejem Dudą Polskę w Davos reprezentował też premier Mateusz Morawiecki, niektórzy ministrowie jego rządu oraz przedstawiciele największych polskich spółek. W Davos prezydent spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz sekretarzem generalnym OPEC Mohammedem Sanusim Barkindo.