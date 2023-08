Europejski rynek akcji najniżej od ponad pięciu tygodni

Paneuropejski Stoxx Europe 600 spadał 0,9 proc. dwie godziny po rozpoczęciu piątkowej sesji i był najniżej od ponad pięciu tygodni. Taniało prawie 88 proc. spółek wchodzących w skład indeksu, który traci w tym tygodniu jak dotąd 2,5 proc.

Nastroje inwestorów niezmiennie psują doniesienia z USA i Chin. Rynek obawia się dalszego wzrostu stóp procentowych w USA, a nasiliły to dobre dane makro oraz opublikowany w środę „jastrzębi” protokół z ostatniego posiedzenia FOMC. Rentowność obligacji USA rośnie, a to zmniejsza premię za ryzyko oferowaną przez rynek akcji. Inwestorzy obawiają się także pogłębienia problemów gospodarczych Chin. Widać to w spadku notowań europejskich spółek z dużą ekspozycją na chiński rynek. Tanieją akcje notowanych w Paryżu producentów dóbr luksusowych: LVMH, Kering i Hermes. W dół poszedł kurs HSBC, który również robi wielkie interesy w Chinach. W grupie najmocniej taniejących spółek ze Stoxx Europe 600 znalazło się także Dino Polska, którego wyniki kwartalne opublikowane w piątek rozczarowały inwestorów.

Podaż przeważa w 17 z 19 głównych segmentach europejskiego rynku akcji. Najmocniej tanieją akcje spółek surowcowych (-1,8 proc.), nieruchomości i handlu detalicznego (po -1,45 proc.). Jako jedyne przewagę popytu notują segmenty spółek użyteczności publicznej (0,3 proc.) i technologiczne (0,1 proc.).

W Londynie FTSE100 spadał o 0,7 proc. Indeks zmierza do zakończenia tygodnia ponad 3 proc. stratą.

W Paryżu CAC40 również traci 0,7 proc. Tanieją akcje 32 z 40 spółek z indeksu. Najmocniej spada kurs operatora płatności Worldline (-2,6 proc.).

We Frankfurcie DAX idzie w dół o 0,65 proc. Maleje wartość 35 z 40 niemieckich blue chipów. Największą zniżkę kursu notuje biofarmaceutyczny Sartorius (-3,7 proc.).