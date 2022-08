Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Koncern energetyczny EDF pozwał rząd Francji za to, że zmusił go do sprzedaży energii ze stratą. Żąda zwrotu 8,3 mld EUR, informuje The Telegraph.

EDF, którego 84 proc. akcji należy do państwa, skierował sprawę przeciwko rządowi do najwyższego sądu administracyjnego. Chodzi o wprowadzony w styczniu limit cen energii, a także nakazanie sprzedaży większej jej ilości poniżej cen rynkowych konkurencyjnym firmom, co rząd tłumaczył koniecznością wsparcia biznesu i gospodarstw domowych.