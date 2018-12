Uruchomimy program "Energia Plus", czyli masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych - zapowiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin podczas sobotniej konwencji PiS.

Zobacz więcej Jarosław Gowin fot. Marek Wiśniewski, Puls Biznesu

Dodał, że z programu ma skorzystać 5 mln gospodarstw.



"W imieniu Porozumienia zaprezentujemy w Krakowie program "Energia Plus". Na czym on będzie polegał? We współpracy z uczelniami uruchomimy masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych - przede wszystkim dla pięciu milionów domów jednorodzinnych. Pięć milionów - to jest ta skala" - powiedział Gowin zapowiadając, że m.in. program "Energia Plus" zostanie przedstawiony na konwencji w styczniu w Krakowie.



Przypomniał, że zgodnie z zapowiedziami rządu nie będzie wzrostu cen prądu ani dla odbiorców indywidualnych, ani dla odbiorców zbiorowych. Mimo to - jak mówił - Polska w dłuższej perspektywie musi zmierzyć się z problemem czystej i taniej energii. Dodał też, że wciąż należy walczyć ze smogiem.



Lider Porozumienia zapowiedział, że na konwencji jego partii zostanie przedstawiony projekt deglomeracji, czyli nie sprowadzania - jak mówił - wszystkich instytucji do Warszawy. Jego zdaniem powstrzyma to migrację młodego pokolenia i jest szansą na rozwój dla średnich i dużych miast.



Konwencja PiS, która odbywa się w Szeligach pod Warszawą, jest pierwszą konwencją od jesiennych wyborów samorządowych. W podsumowaniu trzech lat działalności ugrupowania oraz przedstawieniu planów na przyszłość bierze udział m.in. lider partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.