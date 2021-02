Japonia: rekordowa liczba samobójstw nastolatków

Ministerstwo edukacji zorganizowało specjalny panel ekspertów, by zdiagnozować przyczyny tragicznej statystyki.

W ubiegłym roku w Japonii odnotowano rekordową liczbę samobójstw wśród młodzieży — 479 wobec 339 w 2019 r. Co więcej, życie odebrała sobie dwa razy większa liczba dziewcząt — 138.

Ministerstwo edukacji analizuje, czy to może pandemia koronawirusa miała wpływ na tragiczną statystykę. Po zorganizowaniu panelu ekspertów, poświęconemu zapobieganiu samobójstwom wśród młodzieży, opublikowało raport, z którego wynika, że wśród uczniów szkół podstawowych było 14 przypadków samobójczych wobec 6 rok wcześniej, wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym 136 wobec 96, a w licealnym 329 wobec 237. Najwięcej, czyli 64 nastolatków, odebrało sobie życie w sierpniu — wśród nich były 23 dziewczęta (aż siedem razy więcej niż w sierpniu w 2019 r.). Może być to związane z faktem, że aby nadrobić zaległości powstałe po zamknięciu w kwietniu i maju, szkoły rozpoczęły rok szkolny po wakacyjnej przerwie już w sierpniu, a nie we wrześniu.

Podstawowymi przyczynami samobójstw były — jak w poprzednich latach — lęk o przyszłość, słabe oceny i złe relacje z rodzicami. Wzrosła też liczba samobójstw spowodowanych zaburzeniami psychicznymi i depresją. Eksperci zamierzają zbadać te przyczyny i na ich podstawie podjąć środki, które pomogą zapobiegać tragediom. Niektórzy eksperci zaproponowali zakup tabletów, które do końca marca dostałby każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki nim można byłoby sprawdzać poziom stresu uczniów i przeprowadzać z nimi prywatne wywiady, które mogłyby odciągnąć ich od myśli samobójczych. [DI, PAP]