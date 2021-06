Jarosińska-Jedynak: KE zatwierdziła 1,4 mld zł dla MŚP

Komisja Europejska zatwierdziła właśnie prawie 1 mld 400 mln zł dla firm z sektora MŚP na szybką pomoc przy wychodzeniu z pandemii - poinformowała we wtorek Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Mamy decyzję KE na świeże, antycovidowe pieniądze, które w pierwszej kolejności trafią do firm w związku z tym, że one najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1 mld 400 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. I jest to takie pierwsze zatwierdzenie dla Polski w ramach instrumentu REACT-UE. Dotyczy programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 r. Są to środki z nowej perspektywy 21-27, ale dotyczą jeszcze programu, który wdrażamy w perspektywie 14-20" - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak dziennikarzom.