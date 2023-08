Kontrakty na plusach

Po nadspodziewanie udanej piątkowej sesji wiele wskazuje na to, że również początek nowego tygodnia na amerykańskich giełdach stał będzie pod znakiem wzrostów i kontynuacji trendu.

Inwestorów uspokoiło nieco ostatnie wystąpienie szefa Rezerwy Federalnej, Jerome Powella. Wyraził on nadzieję, że gospodarka nie zostanie nadmiernie wyhamowana oraz zadeklarował, że w temacie stóp procentowych (w tym ewentualnych dalszych podwyżek), władze monetarne będą postępowały bardzo ostrożnie. Przyznał przy tym, że mimo obserwowanego spadku, inflacja pozostaje na zbyt wysokim poziomie, co wymaga od Fed dalszej pracy. Inwestorzy zinterpretowali słowa szefa Fed dosyć optymistycznie, stwierdzając, że postępy w walce w inflacją są jednak bezsprzeczne, co może oznaczać bliski koniec cyklu zacieśniania.

W rezultacie, zakłady na wrześniową podwyżkę stóp procentowych oscylują obecnie na poziomie „jedynie” 20 proc. Natomiast prawdopodobieństwo listopadowego zaostrzenia podskoczyło z 38 do ponad 51 proc. Ale to dopiero za jakiś czas, i do tej pory wiele się może zmienić.

Z danych makro, których publikacja jest przewidziana na poniedziałek warto wspomnieć jedynie o indeksie przemysłowym opracowywanym przez oddział Fed z Dallas, oceniający koniunkturę wytwórczą w tym rejonie Stanów Zjednoczonych. Spodziewana jest lekka poprawa do -18 pkt z -20 w lipcu.

W handlu przedsesyjnym sporym wzięciem cieszą się udziały koncernu 3M. Momentami aprecjacja przekracza 5 proc. Tak znaczący wzrost wyceny to skutek reakcji na informację, że konglomerat wyraził wstępną zgodę na wypłatę sięgającego 5,5 mld USD odszkodowania w jednej z toczących się spraw sądowych, dotyczącej zatyczek do uszu dla amerykańskiej armii.

Na około dwie godziny przed uruchomieniem sesji na rynku kasowym, kontrakty na indeks DJ IA rosły o 0,26 proc. Z kolei futures na S&P500 zwyżkowały o 0,19 proc. Natomiast na Nasdaq 100 zyskiwały 0,32 proc.