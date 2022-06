Kontrakty sygnalizują powrót wzrostów w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji rosną w czwartek, dzień po pierwszej w tym tygodniu sesji zakończonej spadkiem.

Obniżka cen w środę wydaje się główną przyczyną dobrych nastrojów przed rozpoczęciem czwartkowego handlu za oceanem. Wśród pozytywnych wiadomości wskazywana jest także podwyżka do „kupuj” rekomendacji akcji Tesli przez UBS, którego analitycy widzą możliwość nawet 50 proc. wzrostu wartości producenta aut elektrycznych. Nastroje inwestorów miały poprawić również doniesienia Bloomberga, według których władze Chin są gotowe zgodzić się na kontynuację pierwotnej oferty publicznej Ant Group, co ma być kolejnym sygnałem „odkręcania śruby” największym chińskim prywatnym spółkom technologicznym. Na godzinę przed sesją podane zostaną jeszcze dane o tzw. nowych bezrobotnych. Rynek oczekuje spadku ich liczby do 195 tys.