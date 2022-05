Kurs EUR/PLN może konsolidować się w okolicach 4,58

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Czynnik umacniający złotego, jakim były kwestie związane z KPO, powoli zacznie wygasać, a inwestorzy będą szukać nowych impulsów, którymi mogą być zbliżające się dane makro z Polski - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Dla SPW, zdaniem ekonomisty, oprócz wtorkowych danych GUS, ważny będzie również plan podaży obligacji na czerwiec br.

"Na EUR/USD mamy próbę mocniejszego +rozegrania+ i dojście do ciekawego poziomu technicznego 4,5820, którego okolice w bieżącym tygodniu były już testowane. W krótkim terminie jest to jedno z istotniejszych technicznie wsparć, a jego ewentualne pokonanie mogłoby uruchomić ok. 3 groszowy potencjał spadkowy na EUR/PLN" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.