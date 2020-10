Mniej aut Tesli zarejestrowanych w Kalifornii

W trzecim kwartale liczba aut Tesli zarejestrowanych w Kalifornii, na największym rynku spółki w USA, spadła o 13 proc. w ujęciu rocznym, informuje Reuters.

W trzecim kwartale zarejestrowano w Kalifornii ok. 16,2 tys. aut Tesli, wyliczyła firma analityczna Cross-Sell. To duża poprawa w porównaniu z drugim, kiedy z powodu pandemii liczba rejestracji spadła do ok. 9,8 tys. Analitycy zwracają jednak uwagę, że spadek rejestracji o 13 proc. w ujęciu rocznym to głównie skutek znacznej redukcji popytu na najtańsze auto Model 3, które wcześniej stanowiło nawet połowę rejestracji. W trzecim kwartale zarejestrowano w Kalifornii tylko 6,5 tys. aut tego modelu, czyli 60 proc. mniej niż rok wcześniej.