Notowania złotego ustabilizowały się na poziomach z wtorku

W środę po południu notowania złotego powróciły w okolice poziomów z wtorku. Euro kosztuje 4,82 zł, a dolar 4,78 zł.

W ciągu dnia kurs euro do złotego zbliżał się do 4,85, a dolara do 4,83. Ok. godz. 18 para euro-złoty ustabilizowała się na poziomie 4,82, czyli podobnie jak we wtorek, a para dolar-złoty na poziomie 4,78, o 0,3 proc. niżej.

