Nowe schematy JPK_VAT: istotna zmiana

Raportowanie transakcji dokonywanych przez podatników VAT za pomocą plików JPK_VAT funkcjonuje już ponad trzy lata.

Po tak długim czasie jego sporządzanie i składanie w ustawowym terminie nie sprawia podatnikom większych trudności. Również organy podatkowe „przyzwyczaiły się” do wykorzystywania plików JPK_VAT jako narzędzia pomocnego przy prowadzeniu czynności sprawdzających i kontroli.

W najbliższym czasie podatników czekają jednak zmiany w zakresie schematów plików JPK_VAT. Parlament uchwalił ustawę wprowadzającą nową strukturę JPK_VAT, która ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. dla tzw. dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podatników VAT.

Nowelizacja zakłada połączenie dotychczasowej struktury JPK_VAT z deklaracją VAT-7/ VAT-7K. Oznacza to, że złożenie pliku JPK_VAT będzie równoznaczne ze spełnieniem zarówno obowiązku złożenia pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7/VAT-7K. W nowym schemacie plik JPK_VAT zawierać będzie część deklaracyjną (obejmującą dane wskazywane w dotychczas składanych deklaracjach VAT-7/VAT-7K) i część ewidencyjną (odpowiadającą obecnej strukturze plików JPK_VAT).

Nie jest to jednak zmiana najbardziej wymagająca dla podatników. Na podstawie delegacji ustawowej Minister Finansów jest zobowiązany do wydania rozporządzenia wykonawczego definiującego zakres danych objętych obowiązkiem raportowania w nowej wersji JPK_VAT. W projekcie rozporządzenia opublikowanym wraz z projektem ustawy zostały wskazane nowe elementy, które nie były do tej pory objęte żadną ze struktur. Są to m.in. kod typu dokumentu sprzedaży i kod grupy towarów lub usług będących przedmiotem obrotu. W strukturze JPK_VAT zostaną utworzone pola, które wymuszać będą dokonanie klasyfikacji dokumentu lub przedmiotu transakcji na podstawie enumeratywnie wskazanych kodów. O ile kod typu dokumentu nie powinien sprawiać podatnikom problemów, to wybór odpowiedniego kodu grupy towarowej/usługowej może budzić wiele wątpliwości. Kody dla poszczególnych grup towarów lub usług w JPK_VAT nie odpowiadają bowiem obowiązującym klasyfikacjom towarów i usług, które są przez podatników wykorzystywane na podstawie przepisów prawa. Kodów w JPK_VAT jest mało i nie obejmują one wszystkich towarów i usług, a brak kodu dla towarów i usług pozostałych może uniemożliwiać prawidłowe sporządzenie tego pliku. W związku z tym wejście w życie rozporządzenia wykonawczego w niezmienionej treści może okazać się problematyczne dla wielu podatników.

Prawidłowe ujęcie każdego typu towaru/usługi w nowej strukturze pliku JPK_VAT jest o tyle istotne, że za każdy popełniony w pliku błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości danych, organ podatkowy będzie mógł nałożyć na podatnika karę w wysokości 500 zł. Fakt, że nowelizacja wchodzi w życie 1 kwietnia 2020 r., daje dużym podatnikom czas na odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian. Wraz z opublikowanym tekstem ustawy nie pojawił się jednak finalny schemat nowej struktury JPK_VAT ani ostateczny tekst rozporządzenia wykonawczego, przez co wdrożenie tych rozwiązań nie jest jeszcze możliwe. Pozostaje mieć nadzieję, że stanie się to niebawem, aby podatnicy w odpowiednim czasie mogli dostosować swoje systemy informatyczne do nowych wymagań raportowych.