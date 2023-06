OECD podwyższyła prognozę wzrostu globalnej gospodarki

Eksperci OECD prognozują, że globalna gospodarka wzrośnie w tym roku o 2,7 proc. W poprzedniej prognozie z marca oczekiwali zwyżki o 2,6 proc. W 2022 roku globalna gospodarka wzrosła o 3,1 proc.

fot. ITAR-TASS/Stanislav Krasilnikov/FORUM

Organizacja podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego USA w tym roku do 1,6 proc., Chin do 5,4 proc. i strefy euro do 0,9 proc. Prognoza z marca była we wszystkich przypadkach o 0,1 pkt. procentowego niższa.

- Globalna gospodarka wyszła na prostą, ale przed nią wciąż długa droga do osiągnięcia wysokiego i stabilnego wzrostu – napisała w raporcie Clare Lombardelli, główna ekonomistka OECD. – Odbicie będzie słabe w porównaniu z dotychczasowymi standardami – dodała.

OECD utrzymała prognozę 2,9 proc. wzrostu globalnej gospodarki w 2024 roku. Organizacja spodziewa się spadku inflacji w tym roku w 38 państwach, które do niej należą, do 6,6 proc. z 9,4 proc. w ubiegłym. Zaznaczyła, że inflacja bazowa jest wciąż wyżej niż zakładano. To może zmusić banki centralne do dalszych podwyżek stóp procentowych.

We wtorek Bank Światowy także podwyższył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2023 roku. Oczekuje, że wyniesie 2,1 proc. Prognoza ze stycznia zapowiadała 1,7 proc. wzrost. Bank Światowy obniżył jednocześnie prognozę wzrostu globalnej gospodarki w 2024 roku z 2,7 proc. do 2,4 proc. W 2025 roku globalna gospodarka ma wzrosnąć o 3,0 proc.