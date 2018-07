Osobiste prawa autorskie do utworu

Spec od grywalizacji na Śląsku

Gamifikacja (inaczej grywalizacja) to wykorzystywanie mechanizmów znanych z gier fabularnych i komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi w sferach dalekich od cyfrowej rozrywki, np. w biznesie i pracy. Zrazu zalety tej metody docenił świat marketingu, sprzedaży i edukacji. Od niedawna zdobywa ona również sektor HR, o czym dużo mogliby powiedzieć specjaliści z One2tribe — spółki nagrodzonej m.in. przez amerykańską firmę Nexon w konkursie Nexon Initiative na najbardziej innowacyjny pomysł na grę social. Aby móc się jeszcze szybciej rozwijać, zarząd polskiego przedsiębiorstwa zdecydował się uruchomić działalność w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. — Liczymy na współpracę ze środowiskami naukowymi i niezależnymi specjalistami, a także na pomoc w znalezieniu pracowników. Będziemy chcieli skorzystać z wiedzy i doświadczenia parku w ubieganiusię o dofinansowanie unijne — ujawnia Wojciech Ozimek, prezes One2tribe. Firma produkuje oprogramowanie związane z ekonomią behawioralną, które służy do zmiany zachowań i motywowania pracowników za pomocą schematów nagród. W jej ofercie są też gry wspierające...