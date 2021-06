Pierwsza emisja obligacji śmieciowych w celu zakupu bitcoinów

MicroStrategy pożycza 400 mln USD aby kupić jeszcze więcej bitcoinów oraz obniżyć zadłużenie spółki. Analitycy zwracają uwagę, że to pierwsza emisja długu śmieciowego w celu pozyskania pieniędzy na zakup kryptowaluty.

MicroStrategy to jedna w pierwszych spółek, które ogłosiły zaparkowanie znaczącej gotówki w bitcoinie w związku z obawą o pieniądz fiducjarny, emitowany w wielkich ilościach przez bank centralny w celu finansowania wsparcia gospodarki. Amerykańska spółka informatyczna już wyemitowała obligacje zamienne wartości ok. 1 mld USD aby pozyskać więcej tradycyjnych pieniędzy do wymiany na bitcoina. W poniedziałek poinformowała o emisji długu śmieciowego. Będzie dostępny jedynie w ofercie prywatnej dla kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Analitycy zwracają uwagę, że wartość emisji jest o 23 mln USD wyższa niż wynosi operacyjny cash flow spółki.

- 400 mln USD z długu nie będzie wykorzystane do sfinansowania przejęcia, czy wzrostu spółki. Będzie wykorzystane do spekulacji składnikiem aktywów o bardzo dużej zmienności – zwrócił uwagę Marc Lichtenfeld, szef strategii w Oxford Club. – Czy MicroStrategy to jeszcze w ogóle biznes, czy po prostu namiastka bitcoina za pożyczone pieniądze? – dodał. W oddzielnym komunikacie MicroStrategy poinformowało w poniedziałek, że w następnym raporcie o wynikach uwzględni 284,5 mln USD spadku wartości posiadanych bitcoinów. To więcej niż wynosiły łączne zyski spółki osiągnięte od 2011 roku. W połowie maja MicroStrategy informowało, że ma ponad 92 tys. bitcoinów wartości 2,25 mld USD. W poniedziałek bitcoin tanieje o 0,3 proc. do 36076,10 USD. W połowie kwietnia notowano go po prawie 65 tys. USD.

