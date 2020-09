Ropa mocno staniała

Cena ropy spadła wyraźnie w piątek. Surowiec zaliczył także pierwszy zniżkowy tydzień po czterech wzrostu.

Lepsze niż oczekiwano dane z rynku pracy ożywiły nadzieję na szybszą poprawę sytuacji gospodarczej, ale osłabiły nadzieję na dalsze działania stymulacyjne w USA. To umocniło dolara, co negatywnie wpłynęło na notowane w nim aktywa, w tym ropę. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów spadał o 3,9 proc. do 39,77 USD. To najniższy kurs zamknięcia dla wiodącego kontraktu od pierwszych sesji lipca. Przez tydzień ropa staniała o ponad 7 proc.