To był najlepszy rok rynku surowców od trzech lat

Osłabienie obaw powodowanych przez wojnę handlową USA i Chin, a także słabnięcie dolara amerykańskiego wobec innych walut spowodowało, że Bloomberg Commodity Spot Index osiągnął największą wartość od listopada 2018 roku.

Indeks rynku surowców rośnie o 11 proc. w 2019 roku, najmocniej od trzech lat.

- Nowy optymizm wynikający z umowy handlowej USA z Chinami ożywił oczekiwania dotyczące popytu - powiedział Howie Lee, ekonomista z Oversea-Chinese Banking Corp. w Singapurze. - Zapasy są niskie przed rozpoczęciem 2020 r., a przy oczekiwanym wzroście popytu wielu graczy z branży dostrzega ich brak – dodał.

Wcześniej w 2019 roku popyt na surowce hamowały obawy recesji gospodarki USA. Obecnie osłabły, a Jeffrey Gundlach, guru inwestorów nazywany „królem obligacji” obniżył swoją ocenę prawdopodobieństwa recesji do 35 proc. We wrześniu szacował je na 75 proc.

Wśród najmocniej drożejących surowców i towarów, o ok. 36 proc. zdrożała w tym roku ropa WTI, o ok. 29 proc. kawa, o ok. 27 proc. ryż, o ok. 13 proc. cukier, a o ok. 10 proc. pszenica.

Spośród metali najmocniej drożał pallad, aż o prawie 58 proc., o ok. 22 proc. wzrosła cena platyny, o ok. 20 proc. zdrożało złoto, a o ok. 17 proc. srebro. Cena miedzi wzrosła w minionym roku o ok. 7 proc.

Najsłabiej na tle rynku wypadły notowania m.in. bawełny, która staniała przez rok o ok. 4 proc., soku pomarańczowego, którego cena spadła o prawie 21 proc., a także gazu ziemnego, taniejącego o ok. 25 proc.