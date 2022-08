Trzeci z rzędu spadek rynku akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dow Jones spadł we wtorek o 1,0 proc. i zwiększył punktową stratę od piątku do prawie 1500 pkt. S&P500 i Nasdaq kończyły sesję zniżką o 1,1 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji nadal dominuje podaż, bo do inwestorów dociera powtarzana od dłuższego czasu przez członków władz Fed mantra, że stopy procentowe muszą jeszcze mocno wzrosnąć i pozostać wysokie przez pewien czas dopóki inflacja nie zacznie wyraźnie spadać. Włodarze polityki pieniężnej dają także wyraźnie inwestorom do zrozumienia, że nie powinni liczyć na jej złagodzenie z powodu obawy recesji. We wtorek zasygnalizował to szef Fed w Richmond Thomas Barkin. Przekazane we wtorek dobre dane o ofertach pracy oraz nastrojach konsumentów pokazały, że bank centralny na razie nie musi obawiać się presji wynikającej z wyraźnego pogorszenia stanu gospodarki. Szef Fed w Nowym Jorku John Williams dał do zrozumienia inwestorom, że mogą już całkowicie zapomnieć o obniżce stóp już w przyszłym roku. Rynek obligacji sygnalizuje, że spodziewa się dalszego zdecydowanego wzrostu stóp. Rentowność obligacji 10-letnich USA doszła we wtorek najwyżej od końca czerwca, a 2-letnich ustanowiła nowe 15-letnie maksimum. Rynek widzi ponad 70 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp we wrześniu o 75 pkt. bazowych. Miesiąc temu dawał takie podwyżce o 50 pkt.