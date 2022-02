Zysk na akcję wyniósł w minionym kwartale 1,06 USD. Rynek oczekiwał 57 centów. Sprzedaż wzrosła o 34 proc., sięgnęła 21,8 mld USD i okazała się o prawie 1 mld USD wyższa niż oczekiwano.

fot. Bloomberg

Przychody parków rozrywki koncernu wzrosły ponad dwukrotnie do 7,23 mld USD w minionym kwartale, co pozwoliło im wypracować 2,45 mld USD zysku operacyjnego. Rok wcześniej miały 119 mln USD straty. Serwis streamingowy Disney+ zwiększył liczbę subskrybentów o 11,8 mln do 129,8 mln w pierwszym kwartale. Rynek oczekiwał, że będzie ich 129,2 mln.

Akcje Walt Disney Co. drożały w handlu międzysesyjnym nawet o 8 proc. Obecnie ich cena rośnie o 6,6 proc.