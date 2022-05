Zakaz palenia przyniósłby skutki dopiero za 40 lat

Gdyby w Wielkiej Brytanii natychmiast zakazano palenia, pełne skutki w zakresie oczekiwanej długości życia w zdrowiu pojawiłyby się dopiero za 40 lat. Nikotynizmowi towarzyszy bowiem wiele innych szkodliwych czynników. Według Tobacco Control Plan Anglia ma być wolna od palenia do 2030 r.

Z badania przeprowadzonego przez zespół naukowców z City, University of London i Bayes Business School wynika, że całkowite zaprzestanie palenia przyniesie dużo mniejsze korzyści, niż zakładano. Będzie oznaczało średnio tylko 2,5 dodatkowego roku życia w zdrowiu zamiast oczekiwanych dotychczas 6,3. Jeśli nawet dzisiaj wszyscy przestaliby palić, maksymalny skutek takiego kroku osiągnięto by dopiero za 40 lat.

Zdaniem naukowców, aby uzyskać pożądane skutki, potrzebne są szersze, towarzyszące rzucaniu palenia działania. Palenie rzeczywiście stanowi czołową przyczynę zgonów związanych z nowotworami, chorobami płuc czy serca. W Anglii odpowiada za 75 tys., a w Wielkiej Brytanii za 92 tys. zgonów rocznie. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych: np. palący 34-latek ma zdrowie 40-latka, który nigdy nie palił.

Palenie i związane z nim kłopoty zdrowotne są jednak silnie powiązane z problemami w innych obszarach życia.

— Wyzwania związane z poprawą długości życia obejmują skorelowane ze sobą czynniki ryzyka często towarzyszące paleniu, takie jak choroby psychiczne, używanie narkotyków, otyłość, złe warunki mieszkaniowe i inne braki. Oznacza to, że choć zaprzestanie palenia jest ważnym krokiem, to dopiero początek dużo dłuższej drogi — uważa prof. Les Mayhew, dyrektor ds. badań globalnych w City, University of London i profesor statystyki w Bayes Business School.