Złoto w dół po danych o inflacji w USA

Sytuacja na rynku złota w bieżącym tygodniu ewidentnie dzieli się na tą sprzed odczytu inflacji w USA i po tym odczycie. Od poniedziałku do środy cena kruszcu bowiem wyraźnie pięła się w górę, docierając do rejonu 1830-1840 USD za uncję, czyli do najwyższych poziomów od ponad dwóch tygodni.

Niemniej, punktem zwrotnym okazały się wczorajsze dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, które pokazały odczyt nawet wyższy od oczekiwanego (7,5% rdr przy oczekiwanych 7,3% rdr). Naturalnie więc wywołał on na rynku spekulacje na temat możliwych bardziej wyrazistych działań Rezerwy Federalnej w kwestii zacieśniania polityki monetarnej.