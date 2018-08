6 tematów ważnych dla rynków w kolejnym tygodniu

Ekonomiści Raiffeisen Banku Polska wytypowali sześć tematów, o których może być głośno w przyszłym tygodniu.

1. Rosną szanse na impeachment D. Trumpa

Spekulacje nt. możliwego impeachmentu prezydenta USA nabrały siły, po tym jak jego były prawnik przyznał się do stawianych mu zarzutów o nieprawidłowościach w trakcie kampanii wyborczej. O ile teoretycznie sytuacja ta może doprowadzić do impeachmentu Trumpa, to w praktyce może się to okazać trudne. Wymaga to bowiem przegłosowania (zwykła większością) w Izbie Reprezentantów, a następnie poparcia 2/3 Senatu. Co istotne, w obu Izbach większość mają obecnie Republikanie, choć może się to zmienić po listopadowych wyborach.

Tymczasem problemy polityczne Trumpa, które powinny zniechęcać inwestorów do lokowania kapitału w USA póki co nie zatrzymały wzrostów na tym parkiecie. Co więcej, według niektórych w minionych dniach hossa na Wall Street uzyskała miano najdłuższego rynkiem byka w historii (trwając od 1999r.), a sam indeks S&P500 sięgnął nowych historycznych szczytów. Tym niemniej utrzymanie obaw o impeachment w najbliższych tygodniach może stanowić hamulec dla dalszych wzrostów na parkiecie w USA, choć warto pamiętać o silnych impulsach, które wciąż sprzyjają zwyżkom. Na ich czele znajduje się reforma podatków, która sprzyja amerykańskiej gospodarce, a więc i spółkom.

2. Trump vs Fed

D. Trump w tym tygodniu znalazł się w centrum uwagi rynków także z innego powodu. Łamiąc po raz kolejny zwyczaj nie komentowania działań banków centralnych przez polityków wyraził on krytykę dla polityki Fed dalszych podwyżek stóp procentowych. Spowodował tym samym korekcyjne osłabienie dolara, który wobec euro wrócił do wcześniejszej konsolidacji. Sam Fed jednak (zgodnie z późniejszymi wypowiedziami jego przedstawicieli) nie planuje uginać się pod presją polityczną i będzie kontynuował stopniowe zaostrzanie polityki. Spójnie z jego wskazaniami oczekujemy jeszcze dwóch podwyżek w tym roku, w tym kolejnej 26 września.

3. Kolejne cła między USA a Chinami mogą ograniczać rynkowy optymizm

Negocjacje handlowe Chin i USA w minionych dniach nie przyniosły przełomu, co oznacza, że w następnym tygodniu najprawdopodobniej USA wprowadzą kolejne cła w wysokości 25% na import z Chin na dobra warte 200mld dolarów (wobec 16mld w tym tygodniu). Chiny planują odpowiedzieć cłami na import w wysokości 60mld dolarów, ale też mówi się o możliwych innych jakościowych barierach np. ograniczeniach w inwestycjach amerykańskich spółek w Chinach.

Fiasko rozmów USA-Chiny i perspektywa nowych ceł nie wspiera nastrojów na rynkach i może też utrudniać m.in. dalsze umocnienie złotego.

4. Powrót obaw o Turcję..?

Temat Turcji nie niepokoił inwestorów w minionym tygodniu wobec święta w tym kraju. Po obniżce ratingu przez agencję Moody’s i S&P oraz wobec wciąż aktualnych problemów, o których pisaliśmy w poprzednim tygodniu, kwestia ta może jednak ponownie wrócić w centrum uwagi rynków. Niezmiennie uważamy, że niezbędnym krokiem do ustabilizowania sytuacji i zahamowania osłabienia liry jest podwyżka stóp przez turecki bank centralny, czego spodziewamy się najpóźniej na spotkaniu banku zaplanowanym na 13 września.

5. …i perspektywy Włoch?

Nieco pominięty przez rynek temat Włoch przyniósł w tym tygodniu przynajmniej krótkoterminowo pozytywne doniesienia, po tym jak agencja Moody’s, która planowała zrewidować rating Włoch, zdecydowała się opóźnić decyzję do czasu zaprezentowania przez rząd bardziej konkretnych planów budżetu. Ekspansywne plany nowego rządu pozostają bowiem źródłem ryzyka nie tylko dla sytuacji tego państwa i aktywów na włoskim rynku, ale mogą też szkodzić sentymentowi w całej strefie euro. Dlatego też ważne będą doniesienia na ten temat w najbliższym czasie: rewizje ratingu (w tym 31.08 przez Fitch), zarys budżetu na 2019 rok (27.09), jak i sam projekt budżetu (15.10).

6. Tymczasem w gospodarce

W tym tygodniu dane miesięczne z Polski nieco rozczarowały, jednak nie na tyle by niepokoić stanem gospodarki, która choć szczyt ma za sobą powinna rosnąć w II połowie roku w tempie przekraczającym solidnie 4%r/r. O strukturze wzrostu PKB w II kwartale dowiemy się pod koniec następnego tygodnia. Opublikowane przez GUS dane nt. inwestycji firm w pierwszym półroczu pozwalają oczekiwać solidnego wyniku tej kategorii w danych w piątek. Ciekawy będzie też będzie wstępny szacunek inflacji CPI, która mogła jeszcze wzrosnąć o 0,1pp do 2,1%r/r, jendak kolejne miesiące powinny przynieść już niższe odczyty, sprzyjając utrzymaniu neutralnego nastawienia polskiej RPP.