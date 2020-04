Airbus o jedną trzecią zmniejszy produkcję samolotów

Kryzys spowodowany w branży lotniczej przez pandemię zmusił Airbusa do zdecydowanego zmniejszenia produkcji samolotów.

Największy na świecie producent cywilnych samolotów zapowiedział, że będzie produkował miesięcznie ok. 48 maszyn pasażerskich modeli A320, A330 i A350. Na początku roku europejski koncern deklarował, że chce produkować ok. 73 samoloty miesięcznie. Obecnie Airbus zapowiada, że będzie produkował ok. 40 samolotów A320 miesięcznie i zmniejszy produkcję bardziej zaawansowanego A350 do ok. 6 maszyn miesięcznie. Tempo produkcji słabiej sprzedającego się A330 spadnie do ok. 2 maszyn miesięcznie, co według analityków budzi pytania o przyszłość programu.