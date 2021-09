Akcjonariusze PZU mają swój program lojalnościowy

Pierwsza instytucja finansowa w Polsce uruchomiła program lojalnościowy dla akcjonariuszy indywidualnych – Moje Akcje PZU. Inwestorzy mogą liczyć nawet na 20 proc. zniżki na cieszące się największym powodzeniem produkty ubezpieczeniowe.

Inwestorzy największego w Polsce ubezpieczyciela mogą skorzystać nie tylko ze zniżek na polisy, lecz również ze 100 proc. zniżki na członkostwo podstawowe lub 50 proc. zniżki na członkostwo rozszerzone w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Otrzymają też dostęp do materiałów szkoleniowych dotyczących biznesu PZU.

Grono inwestorów indywidualnych PZU stale rośnie. Aby ich docenić uruchamiamy program lojalnościowy. Dla jego uczestników przygotowaliśmy zniżki na nasze flagowe produkty w obszarze majątkowym. W kolejnych będziemy chcieli rozszerzać program o kolejne rozwiązania, które oferujemy w ramach Grupy – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Im dłużej, tym taniej

Do programu Moje Akcje PZU mogą przystąpić akcjonariusze posiadający rachunek w Biurze Maklerskim Banku Pekao. Dostęp do najważniejszych benefitów zostanie aktywowany posiadaczom co najmniej 100 akcji PZU. Pod uwagę jest brany stan rachunku z dnia poprzedzającego dzień weryfikacji, która dokonywana jest pierwszego i piętnastego dnia miesiąca.

– Grono inwestorów indywidualnych PZU stale rośnie. Na koniec 2020 r. ich udział w akcjonariacie wynosił już 8,5 proc. By docenić naszych inwestorów, uruchamiamy program lojalnościowy mocno związany z elementem kapitałowym i obecnością PZU na giełdzie – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

– W pierwszej edycji przygotowaliśmy dla uczestników zniżki na nasze flagowe produkty w obszarze majątkowym. W kolejnych będziemy chcieli rozszerzać program o kolejne rozwiązania, które oferujemy w ramach Grupy. Program Moje Akcje PZU, który dziś oddajemy naszym akcjonariuszom, zbudowaliśmy, bazując na ich opinii i potrzebach, jednocześnie zostawiając miejsce dla dalszego rozwoju – dodaje Beata Kozłowska-Chyła.

W pierwszym roku programu inwestorzy PZU mogą liczyć na 10 proc. zniżki na produkty PZU, ale już po 12 miesiącach zniżka wzrośnie dwukrotnie – do 20 proc. W dalszym ciągu wystarczy posiadanie 100 akcji.

Rekordowa dywidenda

Największy polski ubezpieczyciel wypłaci rekordową dywidendę – 3,50 zł na akcję – w sumie 3 mld zł, co dało rekordową 8,6-procentową stopę dywidendy. Na więcej nie mogli liczyć akcjonariusze innych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

– Jesteśmy stabilną spółką dywidendową. Osiągniętymi wynikami udowodniliśmy, że nawet w trudnych warunkach rynkowych potrafimy generować wysokie zyski. Dlatego PZU może być nie tylko solidnym partnerem, jeśli chodzi o inwestowanie środków w imieniu klientów, ale także bezpośrednim celem lokowania kapitału – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu PZU.

Przypomina też, że od czasu debiutu PZU na giełdzie skumulowana dywidenda na akcję PZU wyniosła 26,10 zł, przy średnim współczynniku wypłaty z zysku wynoszącym 78 proc.

PZU jest ważnym partnerem biznesowym Banku Pekao.

– Cieszymy się, że razem z PZU, które jest naszym strategicznym wiodącym akcjonariuszem, możemy wziąć udział w tym ciekawym przedsięwzięciu. Klienci Biura Maklerskiego Pekao, którzy posiadają akcje PZU, nie tylko są współwłaścicielami jednej z największych polskich firm, ale mogą zyskać też dodatkowe korzyści i dostęp do specjalistycznej wiedzy. To cenna inicjatywa, która służy rozwojowi polskiego rynku kapitałowego i wzmacnia społeczność indywidualnych inwestorów – podkreśla Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Premie dla akcjonariuszy…

Program Moje Akcje PZU zapewnia inwestorom indywidualnym atrakcyjny pakiet zniżek na ubezpieczenia majątkowe. Premiowane będzie zarówno samo przystąpienie, jak i staż w programie. Po spełnieniu warunków uczestnictwa akcjonariusze będą mogli kupić ubezpieczenia z rabatem 10 proc., a po roku uczestnictwa – aż 20 proc. taniej. Zniżki obejmują ubezpieczenie PZU Auto: AC, OC, NNW Max, ubezpieczenie PZU Gospodarstwo Rolne: Budynki Obowiązkowe, OC Obowiązkowe Rolnika, Mienie, NNW, ubezpieczenie PZU Dom, ubezpieczenie PZU NNW oraz ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer.

– Poza kolejnym krokiem w naszej współpracy na rzecz ciekawych rozwiązań dla wspólnych klientów oraz dalszego rozwoju rynku kapitałowego jesteśmy dodatkowo dumni, że cały program został zbudowany w duchu poszanowania ekologii, cały proces jest zdigitalizowany i może się odbywać bez konieczności wykorzystywania dokumentów papierowych – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao.

– Strategiczną ambicją Grupy jest rozwój ekosystemów, które będą dostarczać kompleksowych rozwiązań zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Stworzą one nowe możliwości budowania długotrwałych relacji m.in. dzięki nowym interakcjom z klientem w różnych obszarach jego życia. Kluczowymi elementami, które przyczyniają się do budowy trwałej przewagi technologicznej w zintegrowanej obsłudze klienta, będą: dalsza digitalizacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji, Big Data oraz zaawansowanej analityki, a także mobilność i omnikanałowość – podkreśla Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

…z dodatkowymi benefitami

Udział w programie Moje Akcje PZU pozwala również na bezpłatne roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych w pakiecie podstawowym oraz 50 proc. zniżki na roczne członkostwo rozszerzone, które daje dostęp do specjalistycznej bazy wiedzy, webinariów i szkoleń.

– Całkowita stopa zwrotu z akcji PZU, tj. uwzgledniająca zmianę kursu i wypłacone dywidendy, liczona od dnia debiutu wynosi już ponad 200 proc. Podejmując decyzje inwestycyjne, należy jednak mieć na uwadze również krótsze szeregi czasowe, dla których stopa zwrotu z akcji jest bardziej podatna na zmienność kursu – mówi Magdalena Komaracka, CFA, dyrektor ds. relacji inwestorskich PZU.

– Zależy nam, aby inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować swoje pieniądze, rozumieli biznes PZU oraz dostali najbardziej kompletną wiedzę z obszaru rynku kapitałowego. W tym zakresie będzie nas wspierać Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które stanowi bogate źródło wiedzy i informacji. Dlatego wszyscy klubowicze, którzy spełnią podstawowe kryterium stanu posiadania akcji, otrzymają atrakcyjne zniżki na członkostwo w SII. Dodatkowo już na start przekażemy uczestnikom specjalnie przygotowaną pierwszą część przewodnika, stanowiącego wprowadzenie do analizy fundamentalnej PZU – dodaje Magdalena Komaracka.

Dobry przykład

Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podkreśla, że inauguracja programu Moje Akcje PZU to kolejna świetna informacja dla inwestorów indywidualnych i całego rynku.

– Na taki ruch decyduje się jedna z największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie, do tego pierwsza instytucja finansowa. Inwestorzy zyskują kolejną korzyść wynikającą z bycia akcjonariuszem, a sama spółka potwierdza w praktyce, nie tylko w deklaracjach, jak ważną grupę stanowią dla niej jej akcjonariusze indywidualni będący zapewne w większości jej klientami – mówi Jarosław Dominiak

Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podkreśla, jak ważne jest to szczególnie teraz, kiedy coraz więcej osób wydłuża swój horyzont inwestycyjny, deklarując coraz częściej cel, jakim jest oszczędzanie na emeryturę.

– Taki program w sposób zasadniczy zwiększa atrakcyjność, a w praktyce rentowność inwestycji w akcje PZU. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować samej spółce oraz jej akcjonariuszom takiej inicjatywy. Wierzymy przy tym, że dzięki takim programom jak Moje Akcje PZU za kilka lat będziemy mogli gratulować dziesiątkom spółek tak zabiegających o swoich drobnych akcjonariuszy – podsumowuje Jarosław Dominiak.