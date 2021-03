Amerykanie chcą wydać 40 mld USD na akcje i bitcoina

Amerykanie dostają już pieniądze z pakietu stymulacyjnego przyjętego niedawno przez Kongres USA. Badanie przeprowadzone przez Mizuho Securities pokazało, że dużą część chcą wydać na akcje i bitcoina.

40 proc. badanych zadeklarowało gotowość wydania przynajmniej części pieniędzy przekazanych przez państwo na zakup akcji i najpopularniejszej kryptowaluty. 20 proc. szacuje, że przeznaczy na nie około jedną piątą otrzymanej kwoty, w przypadku 13 proc. będzie to miedzy 20 proc. a 80 proc., a 2 proc. zadeklarowało, że 80 proc. lub więcej pieniędzy wyda na akcje lub/i bitcoina. Z odpowiedzi wynika, że ok. 10 proc. ogólnej kwoty przekazanej Amerykanom, czyli ok. 40 mld USD, trafi na rynki akcji i najpopularniejszej kryptowaluty.