Amerykańska gospodarka wciąż wygląda świetnie

Wczoraj ogromnym zaskoczeniem powodującym szczególnie umocnienie dolara był lipcowy odczyt ISM dla sektora usługowego. Ten nieoczekiwanie wzrósł do 56.7 pkt. z 55.3 pkt., podczas gdy rynek spodziewał się spadku do 53.3 pkt. Widać zatem, że amerykański konsument, mimo rekordowej inflacji i podwyżek stóp procentowych, cały czas pozostaje silny. Niespójny z ISM był jednak odczyt PMI. Ten wskazał na spadek do 47.3 pkt. z 52.7 pkt. miesiąc wcześniej.

Najważniejsze obok inflacji dane z USA, czyli te z rynku pracy zostaną opublikowane jutro. Mediana prognoz rynkowych zakłada wyhamowanie tempa kreacji nowych miejsc pracy do 250 tys. z 372 tys. przed miesiącem. W przypadku stopy bezrobocia spodziewana jest stabilizacja wskaźnika na poziomie 3.6 proc. Dynamika płac ma natomiast się obniżyć do 4.9 proc. r/r z 5.1 proc. r/r w czerwcu.

Notowania kontraktu terminowego na S&P500 dobijają do strefy oporu zlokalizowanej poniżej 4200 pkt. Niemiecki Dax na otwarciu czwartkowych godzin handlu dociera do 13700 pkt.

Dziś Bank Anglii będzie podejmował decyzję ws. wysokości stóp procentowych i podobnie jak w przypadku innych banków centralnych na świecie tak i w tym rynek spodziewa się wzrostu kosztu pieniądza o 50 punktów bazowych.

Tymczasem kolejne pojawiające się z Fed komentarze wskazują, że nawet mimo nasilenia zjawisk recesyjnych w celu tłumienia inflacji, konieczne będzie dalsze zacieśnianie polityki monetarnej.

W takim tonie wypowiedział się jastrzębio nastawiony Bullard, który chce aby przedział wahań stopy funduszy federalnych osiągnął na koniec roku 4 proc. Scenariuszem bazowym we wrześniu jest podwyżka o 50 punktów bazowych.

Dziś w kalendarium uwagę należy zwrócić na cotygodniowe dane o liczbie nowych bezrobotnych w USA.

Notowania ropy uległy wczoraj dalszej przecenie, a baryłka WTI dociera do poziomu 90 USD. Wczorajsze decyzja krajów OPEC+ i utrzymanie dotychczasowej polityki niewielkiego wzrostu wydobycia nie miała dużego przełożenia na notowania. Odnotowano również nieoczekiwany wzrost zapasów ropy w USA w minionym tygodniu.