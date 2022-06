Amerykańskie rynki akcji nadal rosną

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dow Jones zyskał we wtorek 0,8 proc. S&P i Nasdaq wzrosły po 0,95 proc.

Amerykańskie rynki akcji zanotowały drugą z rzędu wzrostową sesję choć początek wtorkowego handlu tego nie zapowiadał. Indeksy spadały wyraźnie na otwarciu po doniesieniach dotyczących sieci sklepów Target, która 20 dni temu również popsuła nastroje na rynkach. Obecnie obniżyła prognozę marży zysku, bo ma problem ze zbyt dużymi zapasami produktów. Wywołało to przecenę akcji detalistów. Dow Jones U.S. Retail Index spadał na początku sesji o 2,6 proc. Do jej zakończenia była to najbardziej słabnąca branża. Inne radziły sobie lepiej. Najmocniej drożały akcje spółek energii, czemu sprzyjały „bycze” prognozy cen ropy w pozostałej części roku przedstawione przez Goldman Sachs i Morgan Stanley. Indeks PHLX Oil Service zyskał 3,3 proc. Inwestorzy tym razem nie zwracali uwagi na doniesienia dotyczące kondycji gospodarki na poziomie krajowym i globalnym. Fed w Atlancie podał, że jego wskaźnik sygnalizuje obecnie 0,9 proc. wzrostu w drugim kwartale. W ubiegłym tygodniu było to 1,3 proc. W poniedziałek Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w tym roku aż o 1,2 pkt. procentowego do 2,9 proc. Rentowność obligacji USA spadała. Słabł dolar, na czym skorzystało złoto.