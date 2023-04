Amerykańskie rynki akcji spadły przez strach przed recesją

W środę najważniejszy miał być raport o inflacji w USA w marcu, ale okazało się, że na wynik sesji na rynkach akcji największy wpływ miały zapiski z ostatniego posiedzenia FOMC. Opublikowane przed sesja dane o inflacji w ubiegłym miesiącu wywołały początkowo pozytywną reakcję, bo CPI spadł do 5,0 proc., czyli najniżej od maja 2021 roku. Początkowa euforia dość szybko osłabła, bo inflacja bazowa wzrosła. Po 90 minutach sesji indeksy znalazły się „pod kreską”, ale znów ruszyły w górę. Ostatecznie o wyniku sesji przesądziła publikacja streszczenia marcowego posiedzenia FOMC. Znalazła się w nim wiadomość, że kryzys spowodowany przez niedawny upadek dwóch banków skłonił część uczestników do obniżenia oczekiwanej maksymalnej stopy procentowej potrzebnej do obniżenia inflacji. Spodziewają się także negatywnego wpływu tych wydarzeń na gospodarkę. Ekonomiści Fed przedstawili analizy wskazujące, że kryzys bankowy może przesądzić o umiarkowanej recesji gospodarki później w tym roku. Rentowności obligacji USA spadły. Zmniejszyło się także szacowane przez rynek prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 pkt. bazowych na początku maja. W środę wynosiło niespełna 68 proc., a dzień wcześniej szacowano je na prawie 73 proc. Prawdopodobieństwo, że w lipcu stopa procentowa spadnie przekroczyło w środę 50 proc. Uwaga inwestorów skupi się obecnie na czwartkowym raporcie o cenach produkcji sprzedanej, ale przede wszystkim na piątkowych raportach banków, rozpoczynających sezon wyników kwartalnych.

fot. REUTERS/Brendan McDermid/Forum

64 proc. spółek z S&P500 kończyło sesję spadkiem kursu. Podaż przeważała w 7 z 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej taniały spółki IT (-0,6 proc.), usług telekomunikacyjnych (-0,9 proc.) i dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-1,5 proc.). Najlepiej na tle rynku wyglądały segmenty materiałowy, energii (po 0,1 proc.) i przemysłowy (0,3 proc.).

Z 30 blue chipów ze Średniej Przemysłowej Dow Jones spadła wartość 16. Najmocniej taniały akcje American Express (-1,6 proc.), właściciela największej sieci aptek Walgreens Boots Alliance (-1,7 proc.) i Walt Disney (-2,4 proc.). Największe zwyżki kursów notowały Goldman Sachs (0,9 proc.), Merck & Co. (1,1 proc.) i Dow Inc. (1,25 proc.).

Staniały akcje blisko 62 proc. z prawie 3,6 tys. spółek z Nasdaq Composite. Z 20 o największej kapitalizacji staniało 17. W grupie FAANG jedynie Meta Platforms (0,1 proc.) kończyła sesję niewielkim wzrostem kursu. Najmocniej spadł kurs Netflixa (-2,1 proc.), co mogło wynikać z ogłoszenia przez Warner Bros. Discovery połączenia treści HBO Max i Discovery+ w celu uruchomienia w maju nowego serwisu streamingowego Max.