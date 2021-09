Australia, Malezja, Singapur i RPA wprowadzają system dla walut cyfrowych

Banki centralne w Australii, Singapurze, Malezji i RPA przeprowadzą próbę płatności transgranicznych przy użyciu różnych walut cyfrowych banku centralnego (CBDC).

Wiele rządów i banków centralnych na całym świecie bada możliwość wykorzystania CBDC, które są cyfrowymi formami istniejących walut. Niektóre z nich, jak Chiny, testują detaliczne CBDC, które mają na celu odtworzenie gotówki w obiegu, podczas gdy inne rozważają wykorzystanie tzw. hurtowych CBDC w celu poprawy wewnętrznego funkcjonowania ich systemów finansowych.

Większość projektów znajduje się nadal we wczesnych fazach i jest skoncentrowana na rynku krajowym, ale opracowanie globalnych zasad i ram dla tego, jak CBDC mogą być wykorzystywane na arenie międzynarodowej, jest skomplikowane technicznie i potencjalnie polityczne. czytaj więcej

“Ten najnowszy projekt ma na celu opracowanie prototypowych wspólnych platform dla transakcji transgranicznych z wykorzystaniem wielu CBDC”, napisano w oświadczeniu Reserve Bank of Australia, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, South African Reserve Bank oraz Bank of International Settlement's Innovation Hub.