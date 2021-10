Główna stopa wzrosła na Węgrzech tylko o 15 pkt. bazowych, co oznacza, że bank centralny oparł się presji i nie zdecydował na bardziej zdecydowaną walkę z inflacją.

Główna stopa wzrosła do 1,8 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami rynku. We wrześniu bank centralny także dokonał podwyżki o 15 pkt. bazowych po podwyżkach o 30 pkt. bazowych od czerwca do sierpnia.